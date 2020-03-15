KKTC’de bir kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydeden Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.
KKTC'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi
15.03.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, 4 kişiye yapılan korona testinden birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : KKTC,koronavirüs,
688118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688118.aspx
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