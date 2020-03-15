Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’de bir kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydeden Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.