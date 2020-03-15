Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüsün ülke genelindeki ekonomik etkisinin görüşüldüğü ekonomi kurulunda konuştu. Ruhani ekonomi kurulunda aldıkları ortak kararın koronavirüse rağmen ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam etmesi şeklinde olduğunu belirterek, "Sağlık protokolleri dikkate alınarak ekonomik faaliyetlerin normalleşmesi noktasında ortak karara vardık" dedi.

Koronavirüs nedeniyle bazı iş alanlarında sorunların doğal olarak meydana geldiğini kaydeden Ruhani, ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalanlara hükümetin gerekli maddi desteği sağlayacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran veya herhangi başka bir şehirde karantina uygulanmadığını vurgulayarak, "Bazı şehirlerde bazı alışveriş ve iş merkezlerinin karantinada olduğu haberleri doğru değil. Ne bugün, ne nevruz tatili, ne de başka bir gün karantina uygulanmayacak. Herkes kendi ekonomik faaliyetinde serbest" şeklinde konuştu.

Hükümetin vatandaşa gerekli hizmeti götürmeye devam edeceğini ve vatandaşların evde kalmasını öncelediklerini belirten Ruhani, "Elbette tüm bunlar belirlenen sağlık protokollerine göre uygulanacak" dedi.

İran'da alınacak tatil kararlarının sadece koronavirüs ile mücadele merkezine ait olduğunu belirten Ruhani, "Bu konuda valilikler veya diğer sağlık merkezleri karar alamaz. Ancak koronavirüs ile mücadele merkezi bu yönde karar alabilir" ifadesini kullandı.

İran'da son yayınlanan raporlara göre şu ana kadar 12 bin 729 korona vakası tespit edilirken, korona salgınında 611 kişi ise hayatını kaybetti.