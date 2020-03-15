İspanya'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 288'e yükseldi
15.03.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya,koronavirüs,bilanço,
688174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688174.aspx
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