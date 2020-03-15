Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.