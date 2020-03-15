Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 4 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 16’ya yükseldi.
Öte yandan, Azerbaycan'da daha önce korona virüsünden 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti.
Azerbaycan’da 4 kişide daha korona virüsü tespit edildi
15.03.2020 - 16:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 16’ya yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 4 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 16’ya yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,koronavirüs,korona,virüs,
688175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688175.aspx
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