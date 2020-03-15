Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’ndeki Novi Urengoy şehrinde Bölge Sağlık Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre bir yolcu treninde seyahat eden bir kadın işçi trenden indikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastaneye giden işçide koronavirüs semptomları görülünce bölgedeki sağlık ve güvenlik birimleri harekete geçti. İşçinin seyahat ettiği tren durdurularak bölgeye ambulans gönderildi. Korona virüsü şüphelisi kişinin seyahat ettiği vagondaki 18 kişi trenden çıkarılarak ambulanslarla bölgedeki enfeksiyon hastanelerine götürülerek gözlem altına alındı. Trenden indikten sonra hastaneye giden ve korona virüsü belirtileri taşıyan işçiye test yapıldığı ve analizlerin Moskova’ya gönderildiği, kesin teşhisin ise hafta başında belli olacağı öğrenildi.



Kentte yaşanan koronavirüs paniği nedeniyle kent idaresi tarafından resmi genelge yayınlanarak 23 Mart tarihine kadar şehirde olağanüstü hal tedbirleri uygulanacağı ve şehrin karantina altına alınacağı öğrenildi.