İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
15.03.2020 - 20:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.
Etiketler : italya,koronavirüs,
688209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688209.aspx
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