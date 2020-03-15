Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan İngiliz üslerinde 2 askerde korona virüs pozitif çıktı. Tüm askerler 14 gün boyunca karantinaya alındı.

İki askerin de 13 Mart’ta İngiltere’den Kıbrıs’a geldiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 2 vakanın daha ortaya çıkmasıyla birlikte toplam sayı 35’e yükseldi.