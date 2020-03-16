Edinilen bilgiye göre, Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
16.03.2020 - 19:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’ın Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yunanistan,göçmen kampı,yangın,
688405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688405.aspx
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