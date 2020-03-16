Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişide daha korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi. Bölgede yeni tespit edilen vakalar ile toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi.
GKRY'de korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi
16.03.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü vaka sayısı 46'ya yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Kıbrıs Rum Yönetim,koronavirüs,
688417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688417.aspx
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