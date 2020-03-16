Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişide daha korona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi. Bölgede yeni tespit edilen vakalar ile toplam vaka sayısı 46'ya yükseldi.