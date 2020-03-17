Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada yaptırdığı korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hiçbir belirtisi olmadığını ve iyi olduğunu ifade eden Elba, takipçilerine panik yapmama çağrısında bulundu. Elba, "Öğrendiğimizden beri karantinaya alındım. Sizler de evlerinizde kalın" dedi. Panik yapılmaması gerektiğini ama ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Elba, eşine test yapılmadığını ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti. Elba ayrıca, vatandaşları ellerini yıkamaya ve tedbir almaya çağırdı.
Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba korona virüsüne yakalandı
17.03.2020 - 00:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 00:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü İngiliz oyuncu İdris Elba, korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İdris Elba,
688447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688447.aspx
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