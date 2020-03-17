İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 160'a yükselirken, 28 binden fazla vaka tescil edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya'ya desteğini göstermek için Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.
İtalya'ya "Biz Seninleyiz" tarzında ifadeler de yayınlandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden İtalya'ya dayanışma
17.03.2020 - 09:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya'ya desteğini göstermek için Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.
İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 160'a yükselirken, 28 binden fazla vaka tescil edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya'ya desteğini göstermek için Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İtalya,BAE,dayanışma,koronavirüs,korona,virüs,
688538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688538.aspx
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