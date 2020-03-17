Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), daha önce 2 Alman turistte ortaya çıkan korona virüsü aynı otelde karantinada tutulan bir başka Alman turistte daha tespit edildi. Böylece KKTC'deki vaka sayısı toplamda 7’ye yükseldi.



Mağusa’da karantinaya alınan Salamis Conti Otel'de personel ve müşteri dahil 900 kişi bulunuyor.