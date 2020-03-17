Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Amman'daki Prens Hamza Hastanesi Müdürü Abdulaziz el-Haşman, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 33'e çıktığını aktaran Haşmani, hastaların durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Amman Borsası faaliyetlerini askıya aldı

Öte yandan koronavirüs nedeniyle Amman Borsası, faaliyetlerini bir süreliğine durdurdu.

Salgının küresel piyasalarda yol açacağı olumsuz yansımalarından korunmak amacıyla Başbakanlık kararnamesiyle Amman Borsasının faaliyetlerinin ikinci bir talimata karar askıya alındığı açıklandı.