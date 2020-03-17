Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük mobilya mağazalarından biri olan IKEA, Almanya genelinde bulunan 53 mobilya mağazasının tümünü salı gününden itibaren kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kapatma kararının Korona virüsünün yayılmasını engellemek ve çalışanlarını korumak nedeniyle alındığı belirtildi. Şirketin Almanya Genel Müdürü Dennis Balslev ise mağazalarını her gün binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sorumluluklarının çok fazla olduğunu vurguladı.



Kapatma kararının ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtilirken, şirketin internet üzerinden satışlarının devam ettirileceği açıklandı.