İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi. Londra sokakları da normal iş günlerinin aksine oldukça sakin bir görüntü çizdi.
Londra’da toplu taşıma kullanım oranları azaldı
17.03.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle işe gidiş saatinde toplu taşıma araç ve istasyonlarında yoğunluğun olmadığı gözlendi. Londra sokakları da normal iş günlerinin aksine oldukça sakin bir görüntü çizdi.
Etiketler : Londra,
688609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688609.aspx
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