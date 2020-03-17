Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat’ta 17, Basra’da 3 ve Kerbela’da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısının 154’e yükseldiği ifade edilen açıklamada, Vasıt kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin sayısının 11’e yükseldiği belirtildi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise toplam 34 vaka tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.