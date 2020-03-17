Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat’ta 17, Basra’da 3 ve Kerbela’da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısının 154’e yükseldiği ifade edilen açıklamada, Vasıt kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin sayısının 11’e yükseldiği belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise toplam 34 vaka tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Irak’ta koronavirüs vakası 154’e yükseldi
17.03.2020 - 15:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154’e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat’ta 17, Basra’da 3 ve Kerbela’da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısının 154’e yükseldiği ifade edilen açıklamada, Vasıt kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin sayısının 11’e yükseldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Irak,koronavirüs,korona,virüs,
688667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688667.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER