Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, İsviçre hükümeti ve Cenevre kantonunun kararları doğrultusunda en fazla 5 sözcü salona alındı.

Gazetecilerin telefonla bağlandığı basın toplantısında, BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM çalışanlarından birinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Vellucci, tüm çalışanların durumdan haberdar edildiğini ve virüs tespit edilen kişinin karantinaya alındığını aktardı.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier ise geçen hafta örgütün Cenevre'deki merkezinde görevli iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve bu kişilerin evlerine gönderilerek karantinaya alındığını dile getirdi.

- İdlib'de yerinden edilen siviller endişesi

AA muhabirinin "Suriye'nin İdlib ilinde DSÖ'nün test yapıp yapmayacağına" ilişkin sorusu üzerine Lindmeier, bölge halkına Kovid-19 testi yapılmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Testin ne zaman ve kimlere yapılacağına ilişkin bilgi vermeyen Lindmeier, Şam'da 34 test yaptıklarını ve sonuçların negatif çıktığını ifade etti.

Lindmeier, "Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un (Suriye) kuzeyde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplar üzerindeki etkisinden son derece endişe duymaktadır. Buradaki mülteciler ve göçmenler zaten solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kendilerini savunmasız hale getiren zorlu koşullar altında yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

2019 sonu itibarıyla Suriye'de sağlık kuruluşlarının sadece yüzde 52'sinin tam kapasite hizmet verdiğini dile getiren DSÖ Sözcüsü, sağlık çalışanlarının yüzde 70'nin de ülkeyi terk ettiğini hatırlattı.

DSÖ Bölgesel Acil Durum Direktörü Rick Brenna, dün basına yaptığı açıklamada, hafta sonuna doğru İdlib'de Kovid-19 testi yapacaklarını aktarmış fakat gün belirtmemişti.

Brenna, bölgedeki insani durumdan "derin endişe" duyduklarını ifade etmişti.

- Almanya'da 10 sığınmacıda Kovid-19 tespit edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic ise Almanya'nın Münih, Berlin ve Heidelberg gibi kentlerinde 10 sığınmacıda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

- 100 milyon insan BM yardımlarına muhtaç

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise dünyanın "en savunmasız toplulukları" için kritik ve hayat kurtarıcı insani yardım çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Laerke, dünya genelinde 100 milyon kişinin BM yardımlarıyla hayata tutunduklarını kaydetti.