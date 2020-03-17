İsrail basını, İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'da korona virüs tespit edildiğini ve karantinaya alındığı bildirdi. Büyükelçilik çalışanların da karantina altına alındığı belirtilirken büyükelçilik binasının 2 hafta süreyle kapatıldığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail'de ise korona virüs vaka sayısının 324'e yükseldiği duyuruldu.
İsrail'in Almanya Büyükelçisi korona virüse yakalandı
17.03.2020 - 21:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'un korona virüse yakalandığı bildirildi.
İsrail basını, İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'da korona virüs tespit edildiğini ve karantinaya alındığı bildirdi. Büyükelçilik çalışanların da karantina altına alındığı belirtilirken büyükelçilik binasının 2 hafta süreyle kapatıldığı aktarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
688757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688757.aspx
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