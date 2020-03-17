Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail basını, İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'da korona virüs tespit edildiğini ve karantinaya alındığı bildirdi. Büyükelçilik çalışanların da karantina altına alındığı belirtilirken büyükelçilik binasının 2 hafta süreyle kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail'de ise korona virüs vaka sayısının 324'e yükseldiği duyuruldu.