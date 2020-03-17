AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
AB'den üçüncü ülke vatandaşlarının 'gerekli olmayan' seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama
17.03.2020 - 22:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
Etiketler : ab,
688768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688768.aspx
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