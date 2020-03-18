Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı gazeteci ve sosyolog Ali Kedhudazade, ülkesinin koronavirüs gibi toplumsal meselelere karşı koyma konusunda gerekli yapısal sisteme sahip olmadığını, halkın ise diğer büyük problemler sebebiyle bu salgını dikkate almayan bir ataraksiya hâlinde olduğunu söyledi. Kedhudazade “İran’ın yapısal sistemi hiçbir krizi yönetmeye hazırlıklı değil. Bunu iyi veya kötü anlamında demiyorum. Yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olunmaması sebebiyle söylüyorum” dedi.

Koronavirüs salgınının tehlikeli bir durum olduğuna yönelik defaatle uyarıların yapılmasına rağmen İran’da insanların bir şey yokmuş gibi sokaklarda gezdiğini kaydeden Kedhudazade “İran’da koronavirüsle ilgili uyarıları dikkate almayan bazı insanlar, ‘rahat ol, boş ver’ havasındalar. Bu durum cesaretten veya irfani bir haslete sahip olmaktan kaynaklanmıyor. Aksine hissizlik ve ataraksiya hâlinde olmaktan kaynaklanıyor” dedi. Kedhudazade “Virüsün İran’da ilk görüldüğü geçen aya nazaran halk, Nevruz tatili rehavetiyle daha da umursamaz davranacaktır” dedi. Ülkede son 24 saatte 135 kişi öldü ve toplam can kaybı 988’e yükseldi.

85 BİN MAHKÛMA EV İZNİ ÇIKTI

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede virüs tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı. Cezaevlerinde sadece güvenlik suçlarıyla ilgili bazı mahkûmların kaldığını aktaran İsmaili “Güvenlik suçlarıyla ilgili mahkûmların yüzde 50’si bu izinden faydalandırıldı” dedi.