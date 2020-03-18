Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çinli araştırmacılar, ülkenin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü koronavirüs tedavisine umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, Japonya tarafından geliştirilen Avigan adlı grip ilacının koronavirüs semptomlarını iyileştirdiğini tespit ettiklerini duyurdu. Pekin'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Zhang, ilacın etkinliğinin ülkedeki iki farklı sağlık kuruluşu tarafından yapılan klinik çalışmalarda kanıtlandığını açıkladı.

Hastalara uygulandı

İlacın Wuhan ve Shenzen şehirlerinde sırasıyla 240 ve 80 kişilik hasta grupları üzerinde denendiğini aktaran Zhang, koronavirüs hastalarından Avigan ilacı verilenlerin ortalama dört gün içinde negatif sonuç verdiğini ifade etti. İlacı kullanmayan hastalarda ise sürecin 11 günü bulduğunu kaydeden Zhang, Avigan'ın zatürre başta olmak üzere koronavirüs semptomlarını gerilettiğinin ve belirgin bir yan etkisinin olmadığının da altını çizdi.

Etkinliği kanıtlandı

Ayrıca, ilacı kullanan hastaların sağlık koşullarındaki iyileşmenin tıbbi testlerle sabit olduğunu vurgulayan Zhang, ilaç tedavisi uygulanan hastaların yüzde 91'inin akciğer sağlığında iyileşme kaydedildiğini müjdeledi. İlaç kullanmayan hastalarda ise oranın yüzde 62'ye düştüğü belirtildi.

Grip ilacı olarak kullanılıyor

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Avigan adlı ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti. Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan tabletin, daha önce Ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti. İlaç, Japonya'da grip tedavisinde kullanılıyor.