Dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Moldova Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede genelinde ise 30 kişide korona virüsü tespit edilmişti.
Öte yandan Moldova parlamentosu geçtiğimiz günlerde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti.
Moldova'da Korona kaynaklı ilk ölüm
18.03.2020 - 11:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moldova'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Moldova Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede genelinde ise 30 kişide korona virüsü tespit edilmişti.
Etiketler : Moldova,
688872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688872.aspx
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