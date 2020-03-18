Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan’da koronavirüs pozitif olan 4 kişinin daha hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı. Azerbaycan’da koronavirüs vakalarında iyileşen hasta sayısı 10’a yükseldi.
Azerbaycan’da toplam tedavi altında bulunan aktif koronavirüs vakası 23 olarak bildirildi. Bugüne kadar vakalardan 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise iyileşti.
Azerbaycan'da 4 koronavirüs hastası daha iyileşti
18.03.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'da koronavirüs hastası olan 4 kişi daha iyileşti.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan’da koronavirüs pozitif olan 4 kişinin daha hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı. Azerbaycan’da koronavirüs vakalarında iyileşen hasta sayısı 10’a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,koronavirüs,korona,virüs,
688879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688879.aspx
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