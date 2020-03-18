Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan’da koronavirüs pozitif olan 4 kişinin daha hastanelerde aldıkları tedavi sonrasında iyileştiğini açıkladı. Azerbaycan’da koronavirüs vakalarında iyileşen hasta sayısı 10’a yükseldi.



Azerbaycan’da toplam tedavi altında bulunan aktif koronavirüs vakası 23 olarak bildirildi. Bugüne kadar vakalardan 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise iyileşti.