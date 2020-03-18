İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki can kaybı sayısının 558'e, enfekte vaka sayısının ise 13 bin 716'ya yükseldiğini duyurdu!
İspanya Sağlık Bakanlığı: Vaka sayısı 13 bin 716'ya yükseldi
18.03.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki can kaybı sayısının 558'e, enfekte vaka sayısının ise 13 bin 716'ya yükseldiğini duyurdu!
Etiketler : İspanya Sağlık Bakanlığı,
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