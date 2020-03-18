Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahov, telefon bağlantısı yaptığı bir televizyon programında, kendisinde virüsün çıktığını söyledi.

Kiev bölgesinde, acil durum ilan edildi.

Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 147'ye yükseldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgın nedeniyle ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'a yapılacak uçak seferlerine sınırlama getirildiğini açıkladı.

Spor Bakanlığı ise 21 Mart'tan itibaren ülkedeki spor etkinliklerinin iptal edilmesini önerirken, Kayak Federasyonu Milli Kayak Şampiyonasını iptal etti.

Belarus'ta 51 vaka

Belarus Sağlık Bakanlığı, 51 kişide virüsün rastlandığını açıkladı.

Özbekistan'da 2 yeni vaka

Özbekistan'da 2 vaka daha tespit edilerek toplam sayı 15 oldu.

Kazakistan'da Kovid-19 vakası 36

Kazakistan'da virüse 1 kişide daha rastlanmasıyla sayı 36'ya çıktı.