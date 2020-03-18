Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, salgına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların ülke dışına çıkmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

BAE ayrıca, vize işlemlerinden muaf tutulan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize verilmesini de geçici olarak askıya aldı.

Öte yandan, BAE Cumhuriyet Başsavcısı Hamed eş-Şamisi, koronavirüsle ilgili önlemler ve talimatlara uymamanın bir suç teşkil ettiğini belirtti.

Yurt dışından gelenlerin 14 gün evde karantinada kalmak ve yetkililerin talimatlarını yerine getirmekle yükümlü olduğunu kaydeden Şamisi, "Belirtilen sürede evde karantina kuralına muhalefet eden ve bulunduğu yerden ayrılarak başkalarıyla aynı ortamda bulunan kişi yasalara uymamış ve toplumun sağlığını tehlikeye atmış sayılacaktır. Bu durumda Başsavcılık yasaları kararlılıkla uygulayacaktır." dedi.

BAE'de Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 113 olarak açıklanmıştı.