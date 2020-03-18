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İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı
İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı
18.03.2020 - 21:14 |
Son Güncelleme:
18.03.2020 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı.
İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı.
Etiketler :
ingiltere,koronavirüs,
689025
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689025.aspx
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