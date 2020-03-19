Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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