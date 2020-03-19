Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, ülkenin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran koronovirüsün tedavisine umut olabilecek bir çalışmaya imza attı.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını açıkladı. Cang “Deneme, Favipiravir’in hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdi. Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiği de tespit edildi” dedi.

Cang, ilaç tedavisi uygulanan hastaların yüzde 91’inin akciğer sağlığında iyileşme kaydedildiğini de ifade ederken, ilaç kullanmayan hastalarda ise oranın yüzde 62’ye düştüğünü belirtti.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Favipiravir adlı ilacın koronovirüsün tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti.