Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi. Başkent Bogota'da salgın nedeniyle paniğe kapılanlar, marketlerde makarna ve pirinç gibi uzun ömürlü gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri, kolonya ve tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Market raflarının boş kaldığı görüldü. Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da 93 kişide Kovid-19 görüldü.