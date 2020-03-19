Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nur Sultan ve Almatı kentlerinde, koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen karantina rejimi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Karantina uygulaması kapsamında şehir sakinlerinin hareketi ve araçların şehre giriş çıkışlarına kısıtlama getirildi.

Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetlerinin askıya alındığı Nur Sultan ve Almatı'da, devlet ve özel kurumların personelinin yüzde 70'i evden mesai yapacak.

Karantina sürecinin sağlanması için şehirlerin girişlerinde oluşturulan güvenlik kontrol noktalarına termal kameralar yerleştirildi, asker ve polisler konuşlandırıldı.

Nur Sultan'da alışveriş merkezleri ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi.

Nur Sultan Valiliği, vatandaşların şehir içi hareketlerine sınırlama getirilmeyeceğini bildirdi ancak özel ihtiyaç olmadan evden dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, karantina nedeniyle 22 Mart'tan itibaren şehirlere tüm ulaşım araçlarıyla yolcu taşımacılığının askıya alınacağını duyurdu.

Transit yolcuların şehirlere girmeden çevre yollardan geçeceği aktarıldı.

Kazakistan'da toplam vaka sayısı 37'ye ulaştı. Hastaların 19'u Almatı'da kalanı da Nur Sultan'daki hastanelerde tedavi altında tutuluyor.