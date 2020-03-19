Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Azez şehrinin girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle bir bina ve akaryakıt istasyonu ağır hasar aldı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına alarak yaralılara müdahale etti.