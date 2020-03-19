Suriye’nin Azez şehrinin girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle bir bina ve akaryakıt istasyonu ağır hasar aldı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına alarak yaralılara müdahale etti.
Suriye’de bombalı araçla saldırı: 2 ölü
19.03.2020 - 20:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,
689337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689337.aspx
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