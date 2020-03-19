Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 13 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Pilli, yeni vakaların 12'sinin gözetim altında tutulan Alman vatandaşı olduğunu, 1'inin ise korona virüs taşıyan KKTC vatandaşının eşi olduğunu açıkladı.