Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen koronavirüs (COVID-19) salgını Japonya’da 1 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerden alınan verilere göre, ülkede daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemiden 7 yolcu da dahil olmak üzere toplam 40 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vak'a sayısı artıyor

Ülke genelinde karşılaşılan toplam vak'a sayısı ise bin 675'e ulaştı. Japonya'da iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 712 kişi enfekte olurken, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 963 kişi koronavirüse yakalandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vak'a sayısına dahil olduğu belirtildi.

766 kişi taburcu edildi

551'i karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 766 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, tedavisi süren bazı hastaların sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi.