ABD'nin New York Belediye Başkanı Bill De Blasio düzenlediği basın toplantısında, “Anlamanın ötesinde, başkanımızın ordumuza tam seferberlik emri vermemesi ahlaksızdır. Çünkü bu milletimiz için bu büyük bir tehdit" ifadelerini kullandı.



New York şehrinin almadığı federal yardıma büyük ihtiyaç duyduğunu ve Trump'ı Korona virüs ile savaşmak için her fırsatı kaçırmakla suçlayan Blasio, “Cesur olma ve milletimizi korumak için harekete geçme şansını izliyor, bekliyor ve kaçırıyorsunuz" diyerek Başkan Trump’a çok sert tepki gösterdi.

"Anlamıyorum ve şu anda ne yaptığınızı anlamayan milyonlarca Amerikalı olduğunu düşünüyorum. Ofisinizin araçlarını neden kullanmıyorsunuz?” diye soran De Blasio, “Bu, milletimizin nesiller boyu karşı karşıya kaldığı en büyük acil durumlardan biri. Her araç kullanılmak zorunda. Bazı sebeplerden dolayı, tereddüt etmeye devam edersiniz kaybedeceksiniz” uyarısını yaptı.



Öte yandan, Trump, Covid -19 enfeksiyonu için ücretsiz test sağlayacak bir Korona virüs yardım paketini imzaladı. Ayrıca sağlık ve gıda güvenliği programları için iki haftalık ücretli acil izin sağlayan federal fonları artırma kararını açıkladı. 14 bin 366 vakanın tespit edildiği ABD’de ölü sayısı ise 217’ye yükseldi.