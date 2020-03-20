Sungurlu Belediyesi salon ve dış nikahlara gitmeme kararı alırken, ayrıca sağlık tedbirleri kapsamında ve İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile bugünden itibaren Belediye Nikah Salonu’nda yapılan nikah işlemleri sadece gelin, damat ve şahitlerin katılımı ile gerçekleştirileceği bildirildi.
Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması
20.03.2020 - 17:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sungurlu Belediyesi’nden nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması getirildi. Tedbir nedeniyle nikah törenlerine davetli alınmayacağı bildirildi.
Etiketler : Sungurlu,
689640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689640.aspx
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