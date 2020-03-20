Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) vaka sayısı artıyor. Bölgede 8 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 75'e ulaştığı bildirildi. Virüs taşıdığı tespit edilenlerden 4'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.
GKRY'de korona virüs vaka sayısı 75'e yükseldi
20.03.2020 - 20:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vaka sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
689682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689682.aspx
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