Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüse karşı ülkeler önlemelerini arttırmaya devam ediyor. Bulgaristan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsle mücadele amacıyla oluşturulan Ulusal Kriz Merkezi, alınan yeni kararları açıkladı. Yetkililer,60 yaşın altındaki vatandaşların sabah saat 08.30’dan 10.30’a kadar gıda satan marketlere gitmesini yasakladı, belirtilen saatlerde sadece 60 yaşın üzerindekiler alışveriş yapabilecek. Yetkililer, şehirlerin giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kurulacağını, şehirlerarası yolculuklarda sadece iş gereği olan yolculuklara ve sağlıklı olan kişilere izin verileceğini duyurdu. Yetkililer, bunun dışındaki tüm şehirlerarası yolculukların yasakladığını, bu gece saat 00.00’dan itibaren bu yasakların geçerli olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının kararıyla kapalı ve açık park, spor ve çocuk oyun sahalarına gidilmesi yasaklandı. Bakanlık,evcil hayvan sahiplerine parklarda belirlenen güzergahta köpeklerini gezdirmelerine izin verecek.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, vatandaşlara çağrıda bulunarak alınan tedbirlere uyulmasını istedi.