İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
21.03.2020 - 00:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.
Etiketler : israil,koronavirüs,
689710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/689710.aspx
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