Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada yayılmaya devam eden korona virüs nedeniyle başka ülkelerdeki Rus vatandaşları oldukça zorlanırken Rusya Dışişleri Bakanlığı da Rusları ülkelerine döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karadağ, Fas, Özbekistan gibi ülkelerde bulunan Rusların tahliyeleri oldukça güçleşirken Karadağ yaklaşık bin Rus vatandaşın tahliyesi için Rus uçaklarının inişine izin vermemişti. Son olarak Rus ve Karadağ diplomatlarının sorunu çözdüğü açıklanırken bu ülkeden tahliye çalışmaları hız kazandı. Rus vatandaşlarının bulunduğu ülkelerdeki tahliye sorunlarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı yazılı açıklamada Rusya’nın diğer ülkelerde yaklaşık 9 bin vatandaşının kurtarılmayı beklediğini söylerken kendilerinin de Rusları tahliye etmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi