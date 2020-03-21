Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Kanal 12 Televizyonu'na konuşan Netanyahu, "Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. Sağlık Bakanlığı ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir." dedi.

"Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.