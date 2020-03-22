Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran korona tehdidinin de yıldıramadığı Maide T, koruyucu maskesi ve eldiveniyle kızı için başlattığı eylemini sürdürdü. Maide T.'ye, Berlin’de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın kollarından da destek geldi. Maide T, folklor öğrenmek amacıyla gittiği dernek tarafından kandırılan ve evden kaçan kızı Nilüfer’den 12 Kasım 2019 tarihinden beri haber alamıyor. Kendisine desteğin günbegün giderek artarak devam ettiğini söyleyen Maide T, Berlin’de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda, eylemine evden sosyal medya üzerinden devem edeceği söyledi. Genç kızı Nilüfer’e de seslenen acılı anne, onu çok sevdiğini ve Nilüfer eve dönene kadar pes etmeyeceğini söyledi.