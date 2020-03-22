Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri virüsü ciddiye almayarak tedbirlerini geç hayata geçirdi. Bu sorumsuzluk yüzünden virüs tüm dünyaya daha çabuk bir şekilde yayıldı. Özellikle İtalya’daki durum çok vahim… Karantina politikası uygulanmadığı gibi ülkedeki toplu ulaşım hâlâ çalışıyor. Toplu ölümler her geçen gün artmasına rağmen insanlar sokaklarda dolaşıyor. Sosyal aktivitelerden taviz vermiyorlar. Hâl böyle olunca da ölümler katlanarak artmaya devam ediyor.

İtalya’da bir üniversitede eğitimine devam eden Elif Canbazoğlu, İtalya’da olayın nasıl bu noktaya geldiğini anlattı. Canbazoğlu “Henüz 150 vaka bile yokken olayın patladığı İtalya’nın kuzey bölgesindeki birçok şehirde okulların 1 hafta tatil edilmesi kararı verildi. Burada insanlar tren bileti dahi almadan bavullu, bavulsuz karantina bölgelerinden kaçmaya çalıştılar. Bir salgın yokmuşçasına hayatlarına devam ettiler ve sonuç ortada. Kurallara uyulmadığı için şu anda bu durumdayız. Türkiye’de durumun hâlâ kontrol edilebilir. Kısacası ‘korkmayın, abartılıyor’ denilmemesi gereken bir durum bu. Lütfen hafife almayın” ifadelerini kullandı.