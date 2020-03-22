Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 184’e yükselirken, vaka sayısı 4 bini aştı. İtalya benzeri bir felaketle karşılaşmak istemeyen İngiltere emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak göreve çağırdı. Korona salgınıyla mücadele için emekli doktor ve hemşirelere 'göreve dönmeleri' ricasında bulunuldu. İskoçya da benzer bir adım atarak son 3 yıl içerisinde herhangi bir sebeple işinden ayrılan sağlık çalışanlarını göreve çağırdı.

YASAKLAR ARTIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde bar, restoran ve spor salonu gibi toplu kullanıma açık alanları kapatma kararı aldı. Maliye Bakanı Rishi Dunak koronavirüs sebebiyle çalışamayacak olan kişilerin maaşlarının yüzde 80'inin devlet tarafından karşılanacağını, ödemelerin her bir birey için aylık 2 bin 500 İngiliz pounduna kadar yapılacağını belirtti. Johnson, halkın hükûmetten gelen tavsiyelere dikkat etmesi durumunda “Kelimenin tam anlamıyla binlerce can kurtarılacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, korona virüse bağlı hayatını kaybeden kişilerin mevcut sağlık problemleri bulunduğunu, 50 ile 99 yaş aralığında olduklarını bildirdi.