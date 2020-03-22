Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Hafter milisleri başkent Trablus'a roketli saldırı düzenledi
22.03.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Etiketler : Hafter,
690077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/690077.aspx
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