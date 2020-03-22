Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. KKTC’de korona virüs vakaları 38 kişiye ulaştı. Yetkililer korona virüs testi pozitif olan 3 kişiden 2’sinin KKTC vatandaşı olduğunu, diğer kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.
 