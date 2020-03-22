Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. KKTC’de korona virüs vakaları 38 kişiye ulaştı. Yetkililer korona virüs testi pozitif olan 3 kişiden 2’sinin KKTC vatandaşı olduğunu, diğer kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.
KKTC’de korona virüs vakası 38’e yükseldi
22.03.2020 - 23:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde (KKTC) 3 kişide daha korona virüs testi pozitif çıktı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. KKTC’de korona virüs vakaları 38 kişiye ulaştı. Yetkililer korona virüs testi pozitif olan 3 kişiden 2’sinin KKTC vatandaşı olduğunu, diğer kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kktc,koronavirüs,
690212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/690212.aspx
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