Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurumdan yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı belirtildi.

Weinstein'in avukatlarından İmran Ensari, konuyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapılmadığını belirterek, "Weinstein'in sağlık durumuyla ilgili elbette endişeliyiz. Süreci yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

New York'taki Wende Cezaevi'nde 5 çalışan ve 10 mahkumda da Kovid-19'a rastlandığı açıklanmıştı.

Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.