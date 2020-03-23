Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'ten yayımlanan açıklamada, bir çalışana yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmede çalışanın yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.