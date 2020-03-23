Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsü salgını nedeniyle Polonya-Türkiye arasındaki uçak seferlerinin karşılıklı olarak durdurulmasının ardından Polonya’da öğrenim gören öğrencilerin bir kısmı bu akşam Türkiye’ye getiriliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Varşova Büyükelçiliği’nin girişimiyle önceden bilet almış THY yolcuları Türkiye’ye getirilirken, şimdi ise öğrenim görmekte olan 500 Türk öğrenci Türkiye’ye getiriliyor. Öğrencilerin bir kısmının Dışişleri Bakanlığı ve Varşova Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda İstanbul’dan gelen bir uçakla TSİ 23.30’da İstanbul’a hareket etmesi bekleniyor. Saat 02.00 civarı İstanbul’da olması beklenen öğrenciler, yapılacak ilk sağlık kontrollerinin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları yurtlara götürülecek.

250’ye yakın öğrencinin ise yarın TSİ 20.50’de kalkacak THY uçağıyla Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.