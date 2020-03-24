Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece söz konusu virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 34'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 1924'e ulaştı.

Kovid-19 salgını ülkenin 27 bölgesine yayıldı ve salgından en fazla Sao Paulo şehri etkilendi.

Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen Sao Paulo'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı 745'e çıktı.

Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.